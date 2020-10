Honda stopt ermee, maar hoe nu verder voor Red Bull, Verstappen en Formule 1?

Door Arjan Schouten



Een donderslag voor de Formule 1, zo werd het nieuws van Honda ontvangen. Want zoveel staat er op het spel nu de Japanners de sport verlaten. De toekomst van een van de drie topteams en het satellietteam. De toekomst van het grootste talent in de raceklasse. En ook voor de sport zelf is het verlies gigantisch, want het speelveld is wat motorleveranciers betreft al bepaald niet rijk bezaaid. Wat betekent het vertrek van Honda straks voor de betrokken partijen?