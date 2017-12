Hond verstoort duel tussen Vardar en Rosenborg

Op dat moment stond het al 1-1. Ytalo bracht de thuisploeg al na negen minuten op voorsprong. Rosenborg-spits Nicklas Bendtner maakte vlak voor de rust de gelijkmaker. Dat was ook de eindstand. Vardar uit Macedonië pakte in groep L het eerste punt. Ook Rosenborg was op voorhand al uitgeschakeld in de poule waarin Zenit en Real Sociedad verder bekeren. In Spanje won Zenit met 1-3 en werd daarom groepswinnaar.