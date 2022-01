Homoseksuele voetbalprof: ‘Geen woorden om te beschrijven hoe teleurgesteld ik was’

,,Ik ga niet doen alsof ik de homofobe beledigingen tijdens de wedstrijd niet gezien of gehoord heb", aldus Cavallo in een bericht op sociale media. ,,Er zijn geen woorden om te beschrijven hoe teleurgesteld ik was. Als maatschappij kampen we in 2022 nog steeds met deze problemen. Dit zou niet acceptabel moeten zijn en we moeten er meer aan doen om deze mensen verantwoordelijkheid te wijzen. Haat zal nooit overwinnen.”

,,Ik zal nooit mijn excuses aanbieden voor mijn waarheid en voor wie ik ben buiten het voetbal. Aan alle jonge mensen die homofobe beledigingen hebben ontvangen, hou je hoofd omhoog en blijf achter je dromen aan jagen. Weet dat hier in de sport geen plaats voor is. Voetbal is voor iedereen, het maakt niet uit wie je bent, wat voor huidskleur je hebt of waar je vandaan komt.”

Wat er gezegd is en door wie is nog niet duidelijk. Melbourne Victory laat weten 'het gedrag ter veroordelen’ en stelt met andere betrokkenen een onderzoek in. Cavallo's club Adelaide United stelt: ,,Wij zijn er trots op een inclusieve en diverse voetbalclub te zijn. Dat één van onze spelers op deze manier wordt benaderd, is teleurstellend en kwalijk. We zullen samenwerken met de Australische voetbalbond en met Melbourne Victory om te achterhalen wie hier achter zat en we zullen hen ook vervolgen.”

De Australische A-League zegt in een verklaring ,,geschokt en bedroefd” te zijn. ,,Er is geen plaats voor pesterijen, intimidatie of misbruik in het Australische voetbal en we hebben geen enkele tolerantie voor dit kwalijke gedrag”, aldus de organisatie. ,,We werken met beide clubs samen om het incident te onderzoeken en zullen sancties opleggen aan alle mensen die hierbij betrokken zijn.”

Sociale media

Cavallo richt zich ook tot sociale media kanalen Twitter en Instagram. ,,Ik wil niet dat iemand zulke haatvolle en pijnlijke boodschappen kan ontvangen. Ik wist maar al te goed dat dit mij na mijn coming out te wachten stond. Het is de pijnlijke realiteit dat jullie platformen niet genoeg doen om dit tegen te gaan.”

Ten slotte wil hij ook zijn dank uitspreken: ,,Bedankt voor alle positieve berichten, de liefde en de steun. Dat telt veel zwaarder dan de negativiteit. Liefde zal altijd overwinnen.”