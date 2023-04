Holger Rune treft Andrej Roeblev in finale Monte Carlo na comeback tegen Jannik Sinner

Rune, de 19-jarige Deen die in de kwartfinales met de Rus Daniil Medvedev de man in vorm had verslagen, had in de eerste set niets in te brengen tegen Sinner. Hij herpakte zich echter in de tweede set. Bij een 3-0-voorsprong van Rune zorgde de regen voor een onderbreking en daarna brak Sinner terug.



De Deen liet zich echter niet van de wijs brengen, ook niet door het publiek dat hem aan het einde van de set uitfloot vanwege wat provocerende gebaren. Rune trok de stand gelijk en won ook de beslissende set met 7-5.