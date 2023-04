Holger Rune ruziet met publiek en moet masterstitel Monte Carlo aan Andrej Roeblev laten

met videoAndrej Roeblev heeft in Monte Carlo zijn eerste masterstitel gewonnen. De nummer zes van de wereld versloeg in de finale op het gravel in Monaco de Deense tiener Holger Rune: 5-7 6-2 7-5. Rune gaf in de beslissende set een voorsprong van 4-1 uit handen.

De 19-jarige Deen leek op weg naar zijn vierde ATP-titel en al zijn tweede masterstitel, nadat hij vorig jaar het toernooi van Parijs had gewonnen. Rune, negende op de wereldranglijst, verspeelde in de derde set een break voorsprong. Hij werd op 5-5 opnieuw gebroken, waarna Roeblev het op eigen service afmaakte. De 25-jarige Rus vierde zijn dertiende titel op de ATP-tour.

De Rus stond in 2021 ook in de finale in Monte Carlo, maar hij verloor toen van de Griek Stefanos Tsitsipas, die vorig jaar zijn titel prolongeerde. Roeblev verloor twee jaar geleden ook de finale van het masterstoernooi van Cincinnati.

Roeblev kan geluk niet op

,,Eindelijk”, zei de Rus, nadat hij zijn derde mastersfinale wél had gewonnen. ,,Het kostte me zoveel moeite om zo’n verdomd ‘1000-toernooi’ te winnen. In de vorige finales was ik er mentaal niet klaar voor. Toen dacht ik op een bepaald moment: ik kan niet meer winnen. Nu had ik dat gevoel bij 4-1 in de derde set ook een beetje, maar ik hoopte diep van binnen dat ik nog één kans zou krijgen. Ik wilde in ieder geval tot het einde blijven strijden. En uiteindelijk kwam die ene kans en lukte het.”

Rune had in de beslissende fase van de partij juist moeite om zijn emoties onder controle te houden. De tiener ruziede met het publiek, dat hem uitfloot toen hij bij een 5-5-stand boos een bal hard wegsloeg nadat hij op eigen service in de problemen was gekomen. Rune gebaarde provocerend naar de toeschouwers dat ze harder moesten fluiten. De zichtbaar geïrriteerde Deen verloor zijn servicebeurt en daarmee de partij.

