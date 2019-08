Hogenkamp voor vierde keer de sterkste in Koksijde

Voor Hogenkamp, afgezakt naar plek 213 op de wereldranglijst, is het pas de eerste titel van het jaar. In 2013, 2016 en 2018 was ze ook al de sterkste in Koksijde. In 2011 en 2015 schreef Kiki Bertens het graveltoernooi op haar naam.



In het Engelse Chiswick verloor Lesley Kerkhove de finale. Met 6-4 6-4 was ze de mindere van de Britse Samantha Murray.