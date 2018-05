Hogenkamp: Sjarapova als sportvrouw een voorbeeld

Hogenkamp draaide het in de tweede set helemaal om, won met 6-4 en stond in de derde set zelfs met 3-0 voor. Uiteindelijk verloor ze alsnog van de Russische oud-kampioene. ,,Ik ben blij dat ik de wedstrijd kon 'draaien', maar ik baal op dit moment wel dat ik het niet over de streep kon trekken’’, zegt Hogenkamp. Voor de wedstrijd waren er meiden naar haar toe gekomen om haar tips te geven voor de partij tegen Sjarapova. Ze sprak met Paul Haarhuis, haar coach in Parijs en Raemon Sluiter, de coach van Kiki Bertens. ,,Ik heb alles op een rijtje gezet. Uiteindelijk denk ik dat ik alles heb gedaan wat ik kon. Maar zij is zo ongelooflijk gefocust, legt zoveel druk bij elk punt. Ze is als sportvrouw een voorbeeld. En ja, ze heeft dingen gedaan die niet horen, daar is ze voor gestraft en hopelijk heeft ze haar lesje geleerd’’, doelde ze op het dopinggebruik van haar tegenstander.



Voor Hogenkamp was het ondanks de nederlaag toch een mooie partij. Ze speelde op Court Suzanne Lenglen’ het tweede stadion op Roland Garros. ,,De setting was mooi’’, vindt ze. ,,Sjarapova zei bij het net tegen me dat ik goed geknokt heb en ze wenste me veel succes. Dat is toch mooi. Het is belangrijk dat ik nu weer weet dat als het in mijn hoofd goed zit, ik van veel speelsters kan winnen. Dan ben ik goed genoeg voor de top 100 of 150. Zit het niet goed, ben ik niet eens goed genoeg voor de eerste 300.’’