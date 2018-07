Hogenkamp naar laatste vier in Praag

Zegereeks De Bakker ten einde in Tampere

Het is tennisser Thiemo de Bakker niet gelukt de halve finales te bereiken van het challengertoernooi van Tampere. Hij verloor in Finland bij de laatste acht met 7-6 (2) 6-1 van de Franse qualifier Tristan Lamasine.



De Bakker was zeven wedstrijden op een rij ongeslagen. Afgelopen zondag won hij The Hague Open in Scheveningen. Dat was zijn eerste titel op een challenger sinds oktober 2015.