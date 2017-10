Hogenkamp duikelt uit top honderd op wereldranglijst

De Roemeense Simona Halep is de nieuwe nummer één. Ze passeerde de Spaanse Garbiñe Muguruza. De Tsjechische Karolina Pliskova steeg van vier naar drie.



Bij de mannen verstevigde de Spanjaard Rafael Nadal gisteren zijn eerste positie door het toernooi in Peking te winnen. Het was de 75ste toernooizege in zijn carrière. De Zwitser Roger Federer bleef tweede en de Brit Andy Murray derde.



Robin Haase, de hoogste geklasseerde Nederlandse tennisser, leverde één plek in en zakte van de 43ste naar de 44ste positie.