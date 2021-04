Hoge pieken en diepe dalen: dit zijn de opvallende cijfers van Van Gerwen

De wisselvalligheid is voor Van Gerwen in deze lastige fase van zijn carrière het grootste probleem. Tegen Rob Cross en José de Sousa liet hij met gemiddelde scores van 107,58 en 104,72 in deze Premier League zien dat de piek er echt wel is. ,,Ik weet dat het niet ver weg is, maar ik moet die vastigheid in mijn spel zien te vinden", concludeerde Van Gerwen.