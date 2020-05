Hofland over herstart Bundesliga: ‘Ik houd mijn hart vast’

Je speelde zelf drie seizoenen in de Bundesliga met Wolfsburg. Wat zijn nou jouw meest memorabele herinneringen?

,,Poeh, daar vraag je me wat. Zoveel eigenlijk. De Bundesliga is zo’n gave competitie, waarin het niveau zo hoog ligt en het publiek gewoonlijk zo intens meeleeft. Mijn debuutwedstrijd was prachtig. Uit tegen het Borussia Dortmund van Bert van Marwijk wonnen we. Zal ik nooit vergeten. Ook mooi: mijn wedstrijd met Wolfsburg bij Bayern München. Dat was nog in het oude Olympiastadion, het stadion waarin Nederland in 1988 Europees kampioen werd. Dat maakte wel indruk op me. Zoals het ook geweldig was om tegen toppers als Roy Makaay en Mark van Bommel te spelen. Het was gewoon een schitterende tijd.”