Hoever debuteert bij Wolves met nederlaag tegen West Ham United

Toen coach Nuno Hoever in de 73ste minuut in de ploeg bracht, stond Wolverhampton al met 3-0 achter door twee treffers van Jarrod Bowden en een eigen doelpunt van Raúl Jiménez. In blessuretijd maakt voormalig FC Utrecht-speler Sébastien Haller er nog 4-0 van voor West Ham United, waar coach David Moyes ontbrak omdat hij is besmet met het coronavirus. Zijn assistent Alan Irvine nam zijn taken vanavond waar.



Hoever werd in 2018 door Liverpool overgenomen van Ajax. De verdediger maakte in januari 2019 zijn debuut voor de ploeg van Jürgen Klopp in de FA Cup, maar kwam niet voor Liverpool in actie in de Premier League.