Hoesen en Kashia uitgeschakeld in MLS is Back-toernooi

Voorbeschouwing Wie doet Mercedes wat op Silversto­ne?

9:42 Gapend groot was het gat met de concurrentie gisteren in de kwalificatie en waarom zou dat vandaag anders zijn? Gevreesd moet worden voor weer een demonstratie van Mercedes in de Grote Prijs van Groot-Britannië. ,,Of ik nog met ze kan vechten? Normaal gesproken niet’’, verwacht Max Verstappen. ,,Maar je hoopt natuurlijk altijd op meer.’’