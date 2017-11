Hoeness: Langer verblijf Heynckes niet uitgesloten

Hoeness is in ieder geval dik tevreden met de terugkeer van de coach die na het winnen van de 'treble' in 2013 bij Bayern met pensioen was gegaan. ,,Als je ziet hoe de sfeer is veranderd door de komst van Jupp, zorgt dat voor veel plezier", zei hij.

Tijdens de presentatie van Heynckes in oktober zei de voorzitter nog dat de komst van de succestrainer de club vooral tijd gaf. ,,De terugkeer van Jupp geeft ons de tijd om in alle rust om een beslissing te nemen over wie op 1 juli 2018 voor de groep staat.''