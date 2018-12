Hoeness haalt uit: Breitner geen slachtoffer maar dader

Breitner is niet langer welkom op de eretribune bij Bayern omdat hij kritiek heeft geleverd op de clubleiding. En de manier waarop hij dat heeft gedaan – in de media - zit Hoeness nog altijd hoog. Dat bleek vandaag na zijn bezoek aan een Bayern-fanclub in Kersbach waar de president van de Duitse Rekordmeister volgens Kicker uit zichzelf over de kwestie begon tegen de aanwezige pers. ,,Er wordt nu een martelaar van hem gemaakt’’, aldus Hoeness. ,,Paul Breitner is geen slachtoffer, maar dader.’’

De clubleiding van Bayern liet in oktober in een speciaal ingelaste persconferentie weten dat het geen kritiek op spelers meer accepteert van de ‘respectloze’ media. Dat Breitner op de Beierse tv geen goed woord over had voor dat hoogst opvallende statement was voor Hoeness de druppel. ,,Als hij een probleem met ons heeft, dan moet hij ons dat zelf zeggen, maar niet via de pers. Daarom waren we zo boos.’’