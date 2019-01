Hoedt op weg naar Celta, Vormer liet miljoenendeal lopen

Na de Serie A en de Premier Leagie is La Liga de volgende halte voor Wesley Hoedt. Volgens Sky Sports en de Spaanse radiozender Radio Galega is de verdedier van Southampton op weg naar Celta de Vigo. Hoedt, die niet meer past in de plannen van de Oostenrijkse trainer Ralph Hasenhüttl van ‘Soton’, zou eerst voor een half jaar worden verhuurd, waarna Celta de Vigo een ptie tot koop heeft bedongen. Celta maakt de komst van Hoedt (24) vrijwel zeker vandaag bekend.