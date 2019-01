Hoedt in illuster rijtje van Nederlanders die in Italië, Engeland en Spanje speelden

Zo ontzettend veel Nederlandse topvoetballers zijn er namelijk niet die in de drie sterkste Europese competities gespeeld hebben. Vijf om precies te zijn. Tot nu toe kwamen alleen Patrick Kluivert, Edgar Davids, Michael Reiziger, Winston Bogarde en Jonathan de Guzman aan speeltijd toe in zowel de Serie A, de Premier League als La Liga.

Kluivert kwam tot de meeste duels in de Europese topdivisies. Hij speelde er maar liefst 244 competitiewedstrijden, verdeeld over FC Barcelona (182), Newcastle United (25), Valencia (10) en AC Milan (27). Davids kwam bij AC Milan (15), FC Barcelona (18), Internazionale (14), Juventus (139) en Tottenham Hotspur (40) tot 226 duels. De verdedigers Reiziger en Bogarde voetbalden vooral veel bij FC Barcelona, respectievelijk 144 en 41 duels. Reiziger kwam bij AC Milan en Middlesbrough nog tot 10 en 22 wedstrijden. Bogarde deed bij Chelsea en AC Milan slechts 9 en 3 competitieduels mee.

Wesley Hoedt (ex-AZ) kan zich zondag om 12.00 uur bij dit gezelschap voegen als zijn nieuwe werkgever, de nummer 17 van Spanje, op bezoek gaat bij Real Valladolid. De vraag is nog of Hoedt direct meedoet bij Celta. Hoewel de 24-jarige verdediger dit seizoen de eerste dertien duels in de Premier League speelde, kwam de oud-speler van Lazio sinds eind november al niet meer in actie bij ‘The Saints’.