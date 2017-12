Hoedt en Van Dijk spelen in derby gelijk tegen Aké

Virgil van Dijk vormde bij The Saints opnieuw een centraal verdedigingsduo met Wesley Hoedt. Bij Bournemouth speelde Nathan Aké de gehele wedstrijd in het hart van de defensie, naast de Engelsman Simon Francis. De twee Zuid-Engelse kustplaatsen liggen slechts 40 kilometer uit elkaar, waardoor er naast sportieve belangen ook veel eer op het spel stond.

Ryan Fraser zette Bournemouth kort voor rust op voorsprong in het knusse stadion Dean Court (11.360 plaatsen). Dit gebeurde na knullig balverlies van Hoedt. Zijn fout werd echter weer goedgemaakt, want een kwartier na rust trok Southampton-spits Charlie Austin de stand weer gelijk: 1-1. Southampton klimt door het gelijkspel over Brighton & Hove Albion heen naar de elfde plek in de Premier League. Het gat met nummer tien Everton, waar vorige week nog met 4-1 van werd gewonnen, is een punt. Bournemouth staat op een veertiende plaats, vijf punten boven de degradatiestreep.