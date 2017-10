Hoe vermogend en briljant de F1 ook is, een buitje en alles is in de war

Betaal je grof geld om op een mooie tribunestoel de middagtraining op Suzuka te zien, zit je vijftig minuten in je poncho naar een race met papieren bootjes te kijken. Het kan allemaal in de wondere wereld van Formule 1. Zeker als het regent en de pitstraat enigszins naar beneden loopt zoals op Suzuka. Met een beetje neerslag transformeert die strook asfalt naast de garages daar al snel in een wildwaterbaan.



En als de actie op het circuit uit veiligheidsoverwegingen dan iets te langs stil ligt, zoals vandaag, dan verliezen alle verveelde teammedewerkers zich al snel in wat simpele handenarbeid. Waar topteam Mercedes een lego-coureurtje plaats liet nemen in een simpel van zilver duct tape gemaakt bootje, monteerden ze bij Renault twee waterflesjes onder een opblaasbanaan. Red Bull vertrouwde op negen lege blikjes, gelijmd op een surfplankje. Force India, gesponsord door waterbedrijf BWT, fabriceerde met hulp van houten stokjes - we zijn immers in Japan - een inventieve catamaran van twee waterflesjes, die heel rap het einde haalde van de pits. En de boot van Sauber zonk onderweg, maar dat was volgens coureur Pascal Wehrlein ook de intentie. ,,Dit bootje was altijd al bedoeld als onderzeeër’‘, verduidelijkte hij op Twitter.



Het was weer schijtlollig, maar vooral voor de kijker thuis, die onderwijl nog even kon stofzuigen, of wat achterstallig strijkwerk weg kon werken. Of de blauwbekkende Japanners het ook konden waarderen? Mwah. Niet voor niets stond er eentje op de hoofdtribune driftig te wapperen met een in alle haast gemaakt spandoek voor Bernd Mayländer, de bestuurder van de safety car, lange tijd de enige auto die in de rondte ging op Suzuka. Een stil protest, maar o zo treffend.



Hoe vermogend en briljant georganiseerd deze sport ook is, er is maar een buitje voor nodig om de trainingsdagen van de koningsklasse volledig in de war te schoppen. En daarmee complete tv-uitzendingen, over de hele wereld. Een groot geluk dat Kimi Räikkönen met nog 40 trainingsminuten op de klok toch maar besloot zijn Ferrari nog een beetje nat te maken, gevolgd door nog wat collega’s. Niet dat iemand nog een snelle tijd noteerde, maar zo kreeg de natgeregende Japanse racefan toch nog een beetje waar voor z’n geld.