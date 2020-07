Hoe verlosser Bruno Fernandes United reanimeert en terugbrengt naar de top

Als dag en nacht, beter kun je Manchester United dit seizoen niet omschrijven. In de eerste seizoenshelft was de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer een parodie op de club die jarenlang het Engelse voetbal domineerde. Na de jaarwisseling kruipen de Red Devils steeds meer uit hun schulp, met een gigantische opmars op de ranglijst tot gevolg. In december bezette United nog de uitzichtloze achtste plek, zelfs plaatsing voor de Europa League leek met het weinig inspirerende spel een pittige klus te worden. Maar United werd gereanimeerd, door een Portugees die de club bij de hand neemt.

Sinds de komst van Bruno Fernandes, die eind januari Sporting Lissabon 55 miljoen euro rijker maakte, is United eindelijk weer een schim van wat het in de gloriejaren was. Eindelijk tikt de club weer tegenstanders van de mat, eindelijk wordt er weer genadeloos geheerst. United bleef met Fernandes in de gelederen ongeslagen in de Premier League, beker én Europa League. In de competitie is United sinds de Portugees zijn krabbel onder een contract in Old Trafford zette over de laatste acht duels zelfs gedeeld koploper. De twintigvoudig landskampioen heeft plaatsing voor de begeerde Champions League weer volledig in het vizier.

Ook tegen Brighton was Fernandes onhoudbaar. Bekijk hier de samenvatting:

Volledig scherm Eerder dit seizoen vormde Fernandes een plaag voor de PSV-defensie in de Europa League. © BSR Agency En dat komt enkel door Fernandes, die in pakweg september vorig jaar niet eens zoveel bekendheid genoot in het mondiale topvoetbal? Nou, grotendeels wel. Als iemand het predicaat ‘verlosser’ verdient, is het de Portugese balvirtuoos. Fernandes opereerde het bloedende United en toonde zijn klasse in het shirt van zijn kersverse werkgever. In acht Premier League-optredens was hij vijfmaal trefzeker en bereidde hij drie treffers voor.



Iedere 85 minuten was hij bij een doelpunt betrokken en in zeven van de acht duels kreeg hij de eretitel ‘Man of the Match’ mee naar huis. Het zijn cijfers die alleen de groten der aarde kunnen aantikken. Inderdaad, de laatste speler met een soortgelijke droomstart groeide uit tot een fenomeen op Old Trafford: Robin van Persie. Bepaald geen misselijke vergelijking.

Bovendien legt United in 2020 aanzienlijk beter voetbal op de mat met Fernandes in de ploeg. De Portugese spelmaker zorgt continu voor dreiging en laat daarmee andere ploeggenoten excelleren. Zo bloeit de eeuwige belofte Anthony Martial op en wordt de talentvolle spits Mason Greenwood (18) continu gevoed met bruikbare ballen. Fernandes verbloemt daarmee het gemis van Paul Pogba, die al maanden kwakkelt met blessureleed. Clublegende Paul Scholes is diep onder de indruk van Fernandes, zo liet hij blijken tegenover het clubkanaal. ,,Hij heeft het team compleet getransformeerd. United was voor zijn komst soms saai om naar te kijken. Als Fernandes aan de bal is, lijkt het steeds alsof United gaat scoren. Hij had geen aanpassingsproblemen en paste meteen in het team.”

Fernandes imponeerde eerder dit seizoen al in de Europa League, toen hij als aanvoerder van zijn ploeg in een tweeluik met PSV een diepe indruk achterliet. Tegen de Eindhovenaren scoorde hij driemaal en bereidde hij twee treffers voor. PSV-coach Mark van Bommel noemde hem een 'geweldige speler'. Enkele maanden later volgde zijn onvermijdelijke transfer naar de top.

Theatre of Dreams

Het is dus niet United’s recordaankoop Pogba die de spotlights vangt in het Theatre of Dreams, maar Bruno Fernandes. De middenvelder heeft alles in zich om een legende te worden in Manchester, zo merkte ook landgenoot Abel Xavier op. ,, De fans gaan net zo van hem houden als ze deden van David Beckham, Cristiano Ronaldo, Eric Cantona en al die andere legendes. Echt waar, Bruno komt in dat rijtje. Let maar op.’’

Zelfs Zlatan Ibrahimovic, de spits die voornamelijk zijn eigen kwaliteiten roemt, is onder de indruk. Toen hem in aanloop naar de wedstrijd tegen Chelsea in februari werd gevraagd of Antonio Rüdiger in staat zou zijn om Fernandes af te stoppen, luidde het gevatte antwoord van de Zweed: ,,Ja, na afloop van de wedstrijd als hij met hem op de foto wil.’’

Het zijn ontnuchterende woorden voor een jongen die drie jaar geleden nog vrij anoniem over de Italiaanse velden hobbelde, als speler van Sampdoria. Het stempel ‘laatbloeier’ staat niet vreemd op het CV van de rechtspoot. Op achttienjarige leeftijd speelde Fernandes voor Serie B-club Novara. Hij was toen even oud als ploeggenoot Greenwood, die nu al schittert in de Premier League. Gestaag knokte hij zich via Udinese en Sampdoria naar zijn thuisland, waar hij drie seizoenen lang bij Sporting Lissabon de attentie van de internationale scouts trok.

Volledig scherm Fernandes (rechts) in dienst van Sampdoria. © EPA

Na 33 doelpunten vorig seizoen was de complete top in de markt voor Fernandes, maar hij koos ervoor om uit te groeien tot een grote meneer bij de grootste club van Engeland. Zijn handtekening op het spel van United is gezet, nu resteert nog een beloning. De laatste prijs dateert uit 2017, toen de League Cup aan de enorme prijzenkast mocht worden toegevoegd. Het is aan verlosser Fernandes om de prijzenstroom weer richting Old Trafford te krijgen.

Slecht nieuws op training voor Solskjaer Manchester United hoopt vanmiddag tegen Bournemouth (16.00 uur) de inhaalrace op de ranglijst te hervatten. Mogelijk moet Solskjaer het stellen zonder zijn pareltje Fernandes, die op de training hard in botsing kwam met de onlangs teruggekeerde Pogba. United bezet de vijfde plaats, twee punten achter op nummer vier Chelsea. De bovenste vier plaatsen geven recht op Champions League-voetbal komend seizoen.