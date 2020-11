Hoe Romain Grosjean de horrorcrash in Bahrein heeft overleefd

Door Rik Spekenbrink



Tel tot twintig en stel je voor dat je in een gehalveerde, brandende Formule 1-auto zit. ‘Het zal voelen als een nachtmerrie die uren duurt’, tweette Giedo van der Garde zondagmiddag. De voormalig Formule 1-coureur zat trillend en met kippenvel voor de tv, toen de beelden van de horrorcrash van Romain Grosjean werden getoond. Op dat moment was al duidelijk dat de Fransman (34) zelfstandig uit het brandende wrak was ontsnapt en de horrorcrash had overleefd. En toch zat de schrik er in. Bij iedereen, maar zeker bij de mannen die zelf ooit het risico namen op een dergelijk ongeluk, door elke veertien dagen in een racewagen te kruipen.