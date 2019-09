Hoe nu verder met Kiki Bertens?

Van de Beek na rentree: Ik kan het niet verleerd zijn

25 september Na een maand van blessureleed keerde Donny van de Beek vanavond tijdens een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard terug op het speelveld van de Johan Cruijff Arena. ,,Het was wel even wennen”, zei de middenvelder na een zege van 5-0. ,,Ik moet weer even in het ritme komen.”