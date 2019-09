Hoe Manchester City de ‘lafaards in het geel’ verpulverde

Door Geert Langendorff



Enigszins opgelaten reageerde Pep Guardiola in het Etihad Stadium op de grootste competitiezege in het 125-jarig bestaan van Manchester City. ,,Het is maf”, vertelde de Catalaan na de ontluisterende ontmanteling van Watford. De veredelde trainingspartij zorgde voor plaatsvervangende schaamte bij analisten op de Britse radio en de televisie. De goede naam van de Premier League was te grabbel gegooid.