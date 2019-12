Hoe kunnen een bierbuik en topsport samengaan?

Van Barneveld: ‘Ik had eerder gezond moeten leven’

Het eten op reis - meestal in Engeland, waar veel toernooien zijn - is ook één van de redenen waarom veel darters zwaar zijn. ,,Ik kon eten en doen wat ik wilde, in de McDonald’s pakte ik die tweede milkshake en derde Big Mac’', zegt Raymond van Barneveld (52) bijvoorbeeld over zijn glorietijd.



De laatste jaren ondergaat de vijfvoudige wereldkampioen een gedaanteverwisseling. Met ander haar, een nieuw gebit en een ranker lijf. Alleen vallen de pijlen niet beter nu hij 35 kilo lichter is geworden. Sterker: ruim boven de 100 kilo staat hij stabieler met gooien, merkt hij.



,,Een harde les’', vindt Barney. ,,Ik had eerder gezond moeten leven. Er komen steeds meer types door die dat wel doen en veel in de sportschool staan. Dan kun je je beter concentreren.’’



Neem Gerwyn Price, een voormalige rugbyer die zijn lichaam niet verwaarloost. De gespierde uitdager van Michael van Gerwen barst daardoor van het zelfvertrouwen en houdt het in partijen ook vaak lang vol.