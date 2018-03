Hoe haal je Andy Murray naar Rosmalen? Anderhalve maand bellen en mailen

Van Baarle reist met goede moed af naar Vlaanderen

8:28 Tevreden was Dylan van Baarle niet over zijn optreden in de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Toch reed hij gisteravond vol vertrouwen van zijn woonplaats Veenendaal naar het Belgische Marke, de uitvalsbasis van zijn ploeg Team Sky deze periode.