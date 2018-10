Hoe groot is Hamilton in vergelijking met de Formule 1-giganten?

Polepositions: 80

De meester van de kwalificatie is Hamilton, keer op keer stijgt hij op de zaterdagen tot grote hoogten in een ultiem rondje. Het pole-record heeft hij al sinds vorig jaar op zak, toen hij eerst Senna (65) en vervolgens Schumacher (68 keer op pole) voorbij ging. Nu staat de Brit van Mercedes op 80 polepositions. Statistisch staat Hamilton hoog, 35,56 van al zijn kwalificaties eindigden met pole. Maar op dat gebied deed Senna het beter: 40,37 procent. Met een percentage van 56,86 was Fangio helemaal een klasse apart in de kwalificaties. Opvallend genoeg greep Schumacher maar in 22,15 procent van al zijn kwalificaties pole, ook vanwege zijn comeback in niet de snelste auto. Sebastian Vettel? 55 keer vooraan gestart, in een kwart van al zijn races.