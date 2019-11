Hoe Griekspoor bijna historie schreef tegen zijn idool: ‘Ik wilde altijd Murray zijn’

Door Edwin Winkels



Toen Andy Murray in 2009 in de Rotterdamse Ahoy-finale Rafa Nadal versloeg, zat Tallon Griekspoor op de tribune. Hij moest nog dertien jaar worden. Tennissen deed het jochie al wel. In de grote tuin bij het ouderlijk huis in Nieuw-Vennep lag een tennisbaan, zijn zes jaar oudere tweelingbroers Scott en Kevin waren gek van het spelletje, de jongste van het gezin ook. Hij stapte net als nu de baan op met een petje op zijn hoofd, de klep naar achteren. In de jaren die volgden, werd niet Nadal, of Federer, of Djokovic zijn idool. Tallon wilde Andy Murray zijn.