Hoe een van richting veranderde vrije trap de carrière van Kane een boost gaf

Tot en met het seizoen 2013/2014 zag het er nog niet echt naar uit dat Harry Kane definitief zou doorbreken bij Tottenham Hotspur. De aanvaller kwam er door concurrentie van onder anderen Emmanuel Adebayor en Jermain Defoe nog niet te pas in de hoofdmacht van Spurs. In het seizoen 2009/2010 werd Kane dan ook verhuurd aan Leyton Orient, waar hij tot vijf goals in achttien League One-wedstrijden kwam.



Een seizoen later mocht Kane zijn debuut voor de hoofdmacht van Tottenham Hotspur maken. In augustus 2011 liet coach Harry Redknapp de aanvaller starten in het Europa League-duel met Heart of Midlothian. Het werd 0-0, mede omdat Kane een penalty miste. Desondanks mocht Kane ook in vijf van de zes groepswedstrijden in de Europa League meespelen, alvorens hij in de tweede seizoenshelft wederom werd verhuurd. Dit keer aan Milwall in het Championship, waar Kane in 22 wedstrijden 7 keer tot scoren kwam.