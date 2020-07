Hoe een 14-jarige bootvluchteling ontsnapte uit Gambia en nu schittert bij Bologna

In Gambia, het kleinste land van Afrika, heerst al jarenlang absolute armoede. De Gambiaanse economie behoort tot de slechtste ter wereld en volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft meer dan zestig procent van de inwoners onder de armoedegrens. Tot die grote groep behoorde ook Musa Juwara, die opgroeide in het piepkleine dorpje Tujereng. Mensen wonen er op straat of in zelfgebouwde huisjes. Op jonge leeftijd diende hij het verlies van beide ouders op te vangen. Zijn opa bracht hem groot.



Zwemmen

Groot tot aan zijn veertiende wel te verstaan. Oud genoeg om een levensbepalende beslissing te nemen, zo blijkt. Hij realiseert zich al op piepjonge leeftijd dat het levensgeluk niet in Gambia ligt. Italië is het beloofde land, beseft hij. Daarvoor dient hij een dagenlange en onzekere boottocht door de Middellandse Zee af te leggen. Juwara kan niet zwemmen, maar waagt de overtocht. Hij klimt in een bootje en legt de onheilspellende reis af. Ruim zesduizend kille kilometers drijven Juwara en zijn mede-gelukszoekers weg van hun abominabele leven in de Gambiaanse sloppenwijken. Met gevaar voor eigen leven laat hij zijn roots achter zich, zoekend naar het felbegeerde fortuin in de westerse wereld. Aan de kust van Sicilië zet hij de eerste stappen richting dat geluk.