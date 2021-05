Hoe de tweekamp tussen Verstappen en Hamilton deze week nog smeuïger werd

Sprintka­non Ewan heeft een bijzonder doel: ‘Het wordt niet makkelijk’

16:52 Caleb Ewan sneed het onderwerp afgelopen winter al eens aan, maar twee dagen voor de start van de Giro d’Italia herhaalde de Australische wielrenner zijn grenzeloze ambitie nog maar eens. ,,Ik wil in de Giro een rit winnen en daarna hetzelfde doen in de Tour en de Vuelta”, sprak de sprinter van Lotto Soudal in Turijn, waar de Giro zaterdag start met een korte individuele tijdrit.