Hoe de Super League de internationale voetbalgemeenschap in 24 uur volledig verscheurde

Door Mikos Gouka



De aankondiging op zondagavond leek voor een ware aardverschuiving in het internationale voetbal te zorgen: twaalf van de beste voetbalclubs ter wereld willen straks hun midweekse, eigen, zo goed als afgesloten competitie beginnen. Het door velen als gedrocht bestempelde idee luistert naar de naam Super League. Maar tegenstanders zorgden er al meteen voor dat er in de volksmond zal worden gesproken over Money League.