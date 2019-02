Hoe de modder een goal van Jurrie Koolhof voorkwam

Vorige week overleed Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd. Er zijn wel 190 redenen om hem als voetballer te herinneren. De spits uit het Groningse Beerta luisterde van 1978 tot 1994 het Nederlandse clubvoetbal op met een stortvloed aan goals. Eredivisie of Eerste Divisie, dat maakte hem weinig uit. Of hij nou het shirt van Veendam of PSV aantrok, scoren deed Jurrie. 190 keer om precies te zijn.

Toch zal Koolhof vooral herinnerd worden vanwege die ene keer dat hij níét scoorde. Het collectieve geheugen vertoont wat dat betreft soms wrede trekjes. Vraag het Napoleon, die vaker gekoppeld wordt aan de slag bij Waterloo dan aan alle slagen die de kleine Fransoos wist te winnen. Falen spreekt meer tot de verbeelding dan succes.



Hoe dan ook, op een winterse dag in februari 1983 gebeurde er dus iets wat alle doelpunten van Koolhof oversteeg. Hoewel de actie op menig bloopervideo te vinden is, kan je het moeilijk een blunder noemen. De PSV-spits deed oog in oog met Helmond Sport-doelman Otto Versveld namelijk precies wat van hem gevraagd werd: de bal hard door de benen van de keeper schieten en juichend richting de hoekvlag rennen. Een actie zoals je ze elk weekend tientallen keren ziet. De modderpoel in het doelgebied had echter andere plannen. De bal strandde op enkele centimeters van de doellijn.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek