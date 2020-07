Hoe de F1 zichzelf de afgelopen maanden succesvol reanimeerde

Door Arjan Schouten



Chase Carey wist het even niet meer. Zo graag wilde de Amerikaanse baas van de Formule 1 op die historische vrijdagochtend in maart een strijdvaardige indruk maken in Albert Park, maar daarvoor ontbrak het hem net als de rest van de wereld aan een helder toekomstperspectief. De Formule 1 was in Melbourne na 70 jaar onverminderd doordenderen abrupt stilgevallen. Recessies, aanslagen, natuurrampen, dodelijke crashes: Formule 1 ging altijd door. Dus in tijden van corona reisde het circus doodleuk af naar Australië, om pas daar ingehaald te worden door de realiteit.