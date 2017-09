Hodgson ziet Palace als 'bokser in verkeerde gewichtsklasse'

,,Op dit moment zijn we een bokser die in een gewichtsklasse vecht die hij op dit moment niet aan kan. Dat moeten we accepteren'', zei Hodgson. ,,Als je het opneemt tegen clubs als Manchester City en Manchester United moet je klappen op de kin incasseren en word je neergeslagen. Maar ik denk dat we niet op het canvas zijn blijven liggen'', zei de oud-bondscoach van Engeland na de kansloze nederlaag op Old Trafford tegen ManUnited (4-0). ,,We hebben het zo goed mogelijk proberen te doen."