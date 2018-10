'Hoddle van intensive care na hartaanval'

Ricciardo gefrus­treerd door ‘vervloekte’ auto: ‘Ik ben er klaar mee’

9:53 Daniel Ricciardo wil het liefst nu al verhuizen van Red Bull naar Renault. De Australische Formule 1-coureur is helemaal klaar met zijn huidige bolide, die hem zondag in de Grote Prijs van Mexico weer in steek liet. Ricciardo was op weg naar de tweede plek achter zijn dominante teamgenoot Max Verstappen, tot zijn RB14 tien ronden voor het einde ineens begon te roken.