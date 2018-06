Hockeyduo is erbij in Breda, maar toch ook niet: 'Dit geeft een raar gevoel'

Bredanaar Felitciano Zschus­schen gaat voor contract bij RKC Waalwijk

11:57 De eerste training is pas komende maandag om 11.00 uur. Maar een aantal spelers van RKC Waalwijk is al volop bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Onder leiding van de fysieke trainers van QPA zijn ze al sinds vorige week actief op het kunstgras in het Waalwijkse stadion. Ook Bredanaar Felitciano Zschusschen traint mee.