Historische dominantie toont aan dat Max Verstappen en Red Bull misschien wel de beste combinatie ooit in de Formule 1 vormen

Nederland­se waterpolo­sters overtui­gend naar halve finales WK

De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij de WK in Fukuoka overtuigend geplaatst voor de halve finales. Het team van bondscoach Evangelos Doudesis was in de kwartfinales met 17-10 (6-2 5-3 3-4 3-1) te sterk voor Canada.