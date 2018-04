Historisch dieptepunt voor Kaiserslautern

Kaiserslautern was in 1951, 1953, 1991 en 1998 de beste club van Duitsland. Ook pakte de rode brigade twee keer de Duitse beker, in 1990 en 1996. In het seizoen van de laatste bekerwinst degradeerde Kaiserslautern naar de 2. Bundesliga, om een jaar later als kampioen terug te keren op het hoogste niveau en meteen door te stomen naar de landstitel. In 2006 degradeerde Kaiserslautern weer, om vier jaar later nog een keer terug te komen in de hoogste afdeling. Na de degradatie in 2012 ging het langzaam bergafwaarts. Nu is de club op een historisch dieptepunt aangekomen.