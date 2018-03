Historisch debuut, pitstopdrama en racen in niemandsland

Bijna 1,3 seconde achter de vier topwagens in de kwalificatie. En kleurloos in de race, op bijna een halve minuut achter de zilveren en rode wagens. Zo fit als een hoentje klom hij op zijn praatstoel. Hij sprak over een ‘relaxte race’ in niemandsland. De auto’s voor hem waren niet in schootsafstand. ,,En ik had ook helemaal geen druk van achteren, er kwam niemand. Tja, en dan rijd je toch een beetje je eigen wedstrijd…’’