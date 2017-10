Hingis neemt afscheid als beste van de wereld

Hingis en Chan wonnen dit jaar negen titels. Vorige maand was dit koppel nog de sterkste op de US Open. ,,Dat we zo kunnen afsluiten, is een geweldige beloning voor al het harde werk dat we dit seizoen hebben verricht'', zei Hingis.

Hingis begon 23 jaar geleden met tennissen en won in het enkelspel drie keer de Australian Open, één keer Wimbledon en één keer de US Open. In 2002 stopte de voormalige nummer één vanwege blessureleed, om vier jaar later terug te keren. In 2007 stopte Hingis opnieuw, dit keer wegens een positieve dopingtest. In 2013 keerde Hingis terug in het tenniscircuit en richtte ze zich op het dubbel. Het bleek een succesvolle keuze.