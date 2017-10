Hingis (37) stopt nu echt met tennissen

Martina Hingis is bezig aan haar laatste toernooi. Na de WTA Finals in Singapore houdt de 37-jarige Zwitserse het voor gezien. ,,Het is beter om te stoppen op het hoogtepunt'', aldus Hingis, die in Singapore in het vrouwendubbelspel met Yung-Jan Chan in de kwartfinales staat.