Higuaín bijna van Milan, Smalling naar Wolves

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Tjanjin wil Witsel niet laten gaan

Vooralsnog geen witte rook rond de transfer van Axel Witsel naar Borussia Dortmund en als het aan Paulo Sousa, de Portugese coach van zijn huidige club Tianjin Quanjian, ligt, komt die er ook niet. ,,Voor zover ik weet, heeft Witsel een afkoopclausule in zijn contract, maar die kan enkel geactiveerd worden tijdens de Chinese transferperiode. Aangezien die nu gesloten is, kan de transfer niet doorgaan”, aldus Sousa tegenover de Chinese tv-zender CGTN. De transfermarkt in China sluit op 13 juli.

,,Ik heb dus ook geen extra informatie over een transfer”, gaat Sousa verder. ,,Noch van de club, noch van de speler. Ik ben ervan overtuigd dat Witsel zich op 5 augustus weer bij de club meldt. Hij is een belangrijke speler voor ons en zal ons helpen in het tweede deel van het seizoen.”

Gómez keert terug als bondscoach Ecuador

Volledig scherm Hernan Dario Gomez. © AFP Hernán Darío Gómez keert terug als bondscoach van Ecuador. De 62-jarige Colombiaan was bij het wereldkampioenschap in Rusland nog actief als trainer van de voetballers van Panama, die voor het eerst in de geschiedenis meededen aan de mondiale titelstrijd.



Gómez had aan het begin van deze eeuw ook Ecuador onder zijn hoede. Hij bereikte met de Zuid-Amerikanen het WK voetbal van 2002.



,,Ik ben blij om thuis te zijn. Een thuis dat ik nooit ben vergeten en waar ik altijd al dacht ooit terug te keren'', aldus Gómez, die volgend jaar met Ecuador het eerste grote toernooi speelt. In Brazilië staat dan de strijd om de Copa América op het programma.

Milan heeft Higuaín bijna binnen

Gonzalo Higuaín wordt de nieuwe spits van AC Milan. De Argentijnse aanvaller arriveerde woensdagavond in Milaan en ondergaat donderdag de medische test. Daarna zet hij zijn handtekening onder een contract voor meerdere seizoenen.

,,Het is geweldig zoveel fans te zien. Ik wil ook de supporters van Juventus bedanken. Zij hebben me altijd gesteund'', aldus de dertigjarige Higuaín, die twee jaar terug voor 90 miljoen euro de overstap maakte van Napoli naar Juventus. In 105 wedstrijden maakte hij 55 doelpunten voor de club uit Turijn. Higuaín kreeg vaak kritiek dat hij in de grote wedstrijden niet vaak het verschil wist te maken.

Bij het WK in Rusland bleef de spits op de reservebank in de verloren achtste finales van Argentinië tegen Frankrijk (4-3).

Verdediger Leonardo Bonucci bewandelt donderdag juist de omgekeerde weg en keert na één seizoen AC Milan terug bij Juventus.

Smalling op weg naar Wolverhampton

Chris Smalling zou volgens Daily Express een overeenkomst hebben bereikt met Wolverhampton. De Engelse international heeft in principe nog tot halverwege 2019 een contract bij Old Trafford.

Crystal Palace bevestigt komst Kouyaté