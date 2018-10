Hibernian-coach Lennon gaat neer door muntje uit publiek

Het incident deed zich in de 91ste minuut voor. Clevid Dikamona leek Heart of Midlothian op een 2-1 voorsprong te zetten, maar de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Lennon gebaarde naar de Hearts-fans dat ze stil moesten zijn en toen kwam de klap. Lennon werd snel omringd door stewards en politie en was na behandeling weer snel op de been.



De derby eindigde onbeslist: 0-0. Ondanks het gelijkspel behield Hearts de koppositie. Achtervolger Celtic speelde één duel minder en heeft een achterstand van vier punten. Hibernian bezet de vijfde plaats in de Schotse competitie.