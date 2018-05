Heynckes: Ulreich raakte even in de war

,,Sven had een kleine black-out, hij raakte even in de war'', zei Heynckes. ,,Hij wist even niet of hij de bal kon oppakken, realiseerde zich toen dat hij dat niet mocht doen, werd nerveus en dan gebeurt dit.''



Ulreich verslikte zich in een terugspeelbal van Corentin Tolisso, waarna Karim Benzema de bal in het lege doel kon schuiven. ,,Het is vreselijk voor een speler om daarmee te moeten omgaan'', zei Heynckes. ,,Het was een slecht moment voor mijn team. Maar we hebben daarna ook kansen genoeg gehad om meer doelpunten te maken. Mijn keeper heeft over het geheel gezien heel goed gespeeld.''



De 72-jarige Duitser keerde dit seizoen terug van zijn pensioen om Bayern te helpen, maar gaat nu echt stoppen. ,,Ik kan met zekerheid zeggen dat dit mijn laatste wedstrijd in de Champions League was. Dat is prima. Ik denk niet dat er veel mensen van 72 jaar dit nog kunnen zeggen.''