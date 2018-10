'Hey, Ronaldo, voor wie je ben je morgen eigenlijk?'

Dus gaf Internazionale aan de vooravond van het Champions League-treffen tussen beide clubs in Eindhoven vanmorgen op twitter alvast een voorzetje. 'Hey, Ronaldo, voor wie ben je morgenavond eigenlijk?' PSV antwoordde snel, en gevat. 'Voor ons, natuurlijk.'



Het was het sein voor een klein twitteroffensiefje tussen beide clubs. Inter reageerde met: 'Echt? Ik bedoel, Ronaldo maakte voor ons zijn mooiste goals.' Waarna PSV weer counterde. 'We zijn niet overtuigd. Check deze goals maar eens even.' Het slotakkoord was voor Inter, dat weer antwoordde met een foto van Ronaldo met zijn Gouden Bal.