Heung-min Son wil in voetbalpauze dienstplicht vervullen

Son is al in Zuid-Korea. Nadat hij in februari een gebroken arm had opgelopen, mocht hij van zijn club om niet nader verklaarde persoonlijke redenen voor een korte vakantie naar Zuid-Korea.

Vanwege de coronacrisis ligt de Premier League, net als vrijwel alle andere voetbalcompetities stil en is Son nog steeds in Azië. Zuid-Korea kent een dienstplicht van 21 tot 24 maanden, maar omdat Son met de nationale ploeg in 2018 het goud won op de Aziatische Spelen werd hij daarvan gevrijwaard. Wel moet hij nog voor een periode van vier weken onder de wapenen. Omdat de competitie in Engeland toch stil ligt overlegt Son nu met Spurs of hij zijn plicht gaat vervullen.