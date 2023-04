Heuglijk nieuws voor Noa Lang: Oranje-international vader geworden van zoontje Navy Livai

LIVE wielrennen | Kopgroep staat voor dicht spoor in heuvelach­ti­ge derde rit Ronde van Romandië

Nadat Ethan Vernon gisteren de tweede etappezege voor Soudal - Quick-Step in de Ronde van Romandië 2023 in de wacht sleepte, begint hij vandaag in de leiderstrui aan de derde rit. Het peloton rijdt over 162,7 kilometer van Morteau naar La Chaux de Fonds. Na drie cols van de tweede en twee cols van de derde categorie finishen we op een ongecategoriseerd klimmetje. Volg tot aan de finish het koersverloop in bovenstaande widget!