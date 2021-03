‘Het zal lastig worden dit te overtreffen’

Het toernooi was door de afwezigheid van shorttracksters uit Azië en Groot-Brittannië (vanwege restricties rond het coronavirus) wel gedevalueerd. ,,Maar ook als zij erbij waren geweest had ik het toernooi naar me toe kunnen trekken. Als ik ook alle individuele afstanden had gewonnen als iedereen wél had meegedaan, had ik dat wel heel bijzonder gevonden”, vertelde Schulting, die het niet erg vindt dat ze als grote favoriete naar de Spelen gaat. ,,Er wordt sowieso naar mij gekeken, maar er wordt ook naar de Koreanen en Canadezen gekeken. Ik weet zeker dat ik een kanshebber ben om op elke afstand goud te pakken. En het is ook prima dat jullie en anderen dat denken.”

Schulting vond van alle titels de 500 meter van zaterdag de mooiste. Ze nam op die afstand de titel over van haar vorig jaar zomer overleden ploeggenote Lara van Ruijven. ,,De 500 meter was mijn doel, maar ik had twee doelen. Die andere was om weer wereldkampioene allround te worden”, aldus de 23-jarige Friezin, die twee jaar geleden in Sofia ook al de beste van de wereld was. ,,Na het EK in januari was ik op zondag echt een wrak, maar nu ben ik nog helemaal het vrouwtje. Dat is heel lekker. Ik heb qua emoties zaterdag al het een en ander gehad.”



Op alle afstanden was Schulting oppermachtig en ze oogde heel rustig en zelfverzekerd. Maar dat is maar schijn, gaf ze na afloop in de Optisport Sportboulevard in Dordrecht aan. ,,Ik voel elke keer wel heel veel druk, ook al zie je dat misschien niet. Vraag het iedereen maar, ik ben altijd superzenuwachtig. Maar wel gewoon op een relaxte manier.”



Het enige ‘smetje’ voor Schulting was dat ze op de 1000 meter net naast het wereldrecord greep. Aan de achterkant van haar schoenen heeft ze de wereldrecordtijd van 1.26,5 laten zetten. ,,Dat is niet heel ingewikkeld, dat kun je tegenwoordig zelf ‘customizen’. Waarom de 1000 meter? Dat is toch mijn afstand, de afstand waar ik er in Dresden ook al het dichtst bij zat.”