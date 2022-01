Het wonder van Nadal: hij mag nog steeds dromen van de magische titel

Door Fardau Wagenaar



De altijd nederige Spanjaard bleef dat dinsdag ook na zijn overwinning op Denis Shapovalov (22) uit Canada in vijf sets (6-3 6-4 4-6 3-6 6-3). Want natuurlijk kwamen de vragen over hét record. Hij, Rafael Nadal, 35 jaar, van het eiland Mallorca is nog maar twee zeges verwijderd van de grootste prestatie in tennis ooit. Hij kan de 21ste grandslamtitel winnen in Melbourne en Roger Federer en Novak Djokovic, die net als hij op 20 titels staan, voorbij gaan.