Het Voetstuk: Rico heeft Badr nu al knock-out

Focus Red Bull Racing nu al op volgend jaar: ‘Dit seizoen niet meer zo interes­sant’

11:40 In de Formule 1 is er altijd een nieuwe horizon. Bij Red Bull Racing nu zelfs vroeger in het seizoen dan ooit tevoren, merkt Max Verstappen. ,,Maar een auto bouwen voor volgend jaar zonder iets te leren van dit jaar, heeft ook geen zin.’'